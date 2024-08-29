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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Летят "лисы". Как беспилотники ВСУ проникают вглубь России

Летят "лисы". Как беспилотники ВСУ проникают вглубь России

Украинский ВПК делает беспилотники на основе сверхлегких самолетов Украинские беспилотники продолжают атаковать российские регионы – 28 августа агрессивные "птички" пожаловали в Кировскую область.

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Комментарии
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А
Александр
Хохлы отладили. А у нас, как в ЦК - надо посоветоваться с товарищами. А эти насоветуют. Они же только «пилить» умеют.
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18 час.
Модест
Пусть Эдуард Багдасарян едет в Кыюв и просит свинособак: &quot;Товарищи фашисты, не бейте нас беспилотниками пожалуйста!&quot; А пятачки такие: &quot;Ну ладно, раз Богдасарян просит, то будем беспилотники на Львов, Ивано-Франковск и Ровно запускать&quot;
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8 час.

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