Вдовина убедили снять красные линии в 909 квартале Орла

В минувший четверг публичные слушания в управлении архитектуры Орла начались со скандала: при обсуждении перераспределения земельного участка в 5 квадратных метров на улице Чечневой на защиту городской земли пришёл зампред облсовета Михаил Вдовин.
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