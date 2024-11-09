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Вдовина убедили снять красные линии в 909 квартале Орла

Вдовина убедили снять красные линии в 909 квартале Орла

В минувший четверг публичные слушания в управлении архитектуры Орла начались со скандала: при обсуждении перераспределения земельного участка в 5 квадратных метров на улице Чечневой на защиту городской земли пришёл зампред облсовета Михаил Вдовин.

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