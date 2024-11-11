ЛДПР предложила ужесточить аренду жилья для мигрантов в России

В России может быть введено новое законодательство, касающееся аренды жилья мигрантами. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о планах партии внести пакет законопроектов в правительство, которые предусматривают значительное ужесточение условий аренды для иностранных граждан.
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