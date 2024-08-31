В ВСУ сообщили о беспрецедентном продвижении ВС РФ вблизи Красноармейска

Российские войска в последние дни демонстрируют необычайно быстрое продвижение в направлении контролируемого Украиной Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на слова украинского командира.
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