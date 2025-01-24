Мощно: начались бои за жд-станцию у самой большой шахты Украины

Продолжаются бои за Удачное и севернее Котлино - и противник уже заметно явно здесь проседает. Если еще в недавнем времени армия киевского режима еще пыталась идти на контратаки, то сейчас старается сдержать наступление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии