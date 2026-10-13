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«Всё это уничтожено». В германском Франкфурте сгорел волонтёрский склад с помощью для Украины

«Всё это уничтожено». В германском Франкфурте сгорел волонтёрский склад с помощью для Украины

В Германии в ночь на 9 октября сгорел склад волонтёрской инициативы Frankfurt for Ukraine, которая занималась сбором помощи для Украины.

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