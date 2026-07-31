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Смоленск 2.0

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Губернатор Смоленской области повысил выплату для беременных студенток до 250 тысяч рублей

Губернатор Смоленской области повысил выплату для беременных студенток до 250 тысяч рублей

Теперь молодые семьи могут получить в общей сложности поддержку в объеме одного миллиона рублей  Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял решение повысить единовременную выплату для беременных студенток до 250 000 рублей.

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