Заместитель председателя КНР призвал к углублению солидарности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии

Владивосток, 5 сентября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в четверг, выступая на 9-м Восточном экономическом форуме в дальневосточном российском городе Владивосток, призвал к углублению сотрудничества в Северо-Восточной Азии.
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