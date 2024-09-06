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Китай

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Заместитель председателя КНР призвал к углублению солидарности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии

Заместитель председателя КНР призвал к углублению солидарности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии

Владивосток, 5 сентября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в четверг, выступая на 9-м Восточном экономическом форуме в дальневосточном российском городе Владивосток, призвал к углублению сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

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