Экс-губернатор ХМАО Комарова, прославившаяся на всю страну высказыванием «там все в доле», получила пост в Совете Федерации

Одним из первых решений нового губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука стало назначение сенатора – на этот пост он выдвинул свою предшественницу Наталью Комарову, досрочно покинувшую пост.
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