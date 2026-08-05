Заместитель председателя регионального Правительства Наталья Аникина оценила подготовку Новомосковска к предстоящему отопительному сезону

В Туле состоялось совещание во главе с заместителем председателя регионального Правительства Натальей Аникиной, посвящённое комплексной подготовке Новомосковска и других населённых пунктов муниципалитета к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает правительство Тульской области.