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Тульские новости

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Заместитель председателя регионального Правительства Наталья Аникина оценила подготовку Новомосковска к предстоящему отопительному сезону

Заместитель председателя регионального Правительства Наталья Аникина оценила подготовку Новомосковска к предстоящему отопительному сезону

В Туле состоялось совещание во главе с заместителем председателя регионального Правительства Натальей Аникиной, посвящённое комплексной подготовке Новомосковска и других населённых пунктов муниципалитета к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает правительство Тульской области.

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