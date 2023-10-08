Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией

Erl Schweizer

Пора жить в реальности: реальный, живой мирный договор возможен исключительно при условии права армян Арцаха проживать на родной земле с правом жителей самостоятельного выбора любого гражданства, наличия глубокой автономии в рамках Азербайджана и отсутствии азербайджанцев на их территории. Многократно пролитая кровь, многократную резню армяне не смогут забыть, это не их вина, это их боль. Такова реальная основа мирного договора, но будет выбрана и утверждена Пашиняном совсем иная основа, этот деятель забил на Арцах.