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Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией

Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время для работы над мирным соглашением с Арменией.

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Комментарии
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Лев Добрый
Алиев стал большим политиком, чувствуется стержень отца!👀👍👈
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1 д.
Erl Schweizer
Пора жить в реальности: реальный, живой мирный договор возможен исключительно при условии права армян Арцаха проживать на родной земле с правом жителей самостоятельного выбора любого гражданства, наличия глубокой автономии в рамках Азербайджана и отсутствии азербайджанцев на их территории. Многократно пролитая кровь, многократную резню армяне не смогут забыть, это не их вина, это их боль. Такова реальная основа мирного договора, но будет выбрана и утверждена Пашиняном совсем иная основа, этот деятель забил на Арцах.
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1 д.

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