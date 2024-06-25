Все мы знаем, что рыба – одна из наиболее здоровых продуктов на планете. Но чем полезны морепродукты и почему их употребление рекомендуют увеличить специалисты по правильному питанию? Ответы на эти вопросы представлены в этой публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)