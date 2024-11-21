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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Леща получил, лэээ наказан": Затулин защищает мигрантов, а они продолжают террор в России

"Леща получил, лэээ наказан": Затулин защищает мигрантов, а они продолжают террор в России

Фото: коллаж Царьграда Депутат Затулин выступил против законопроекта о запрете приёма в школы России детей иностранцев, не знающих русского языка, пока в стране продолжается "марафон" насилия и террора над русскими школьниками.

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Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Совершенно верно! Это предатель на теле России и как обычно член ЕД! Не пора ли разобраться как такие, с позволения сказать, члены существуют в этой партии! А этого недоноска, продавшегося всем диаспорам, надо гнать из политики и из страны, именно из-за вот таких тварей и называют это собрание госдурой!
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3 час.
андрей картаев
плохой человек этот залупин
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1 час.
Мурзик
А не лучше вообще запрещать ввозить этих мычащих и блеющих.
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39 мин.

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