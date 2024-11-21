"Леща получил, лэээ наказан": Затулин защищает мигрантов, а они продолжают террор в России

ALEKSANDR ROGOV

Совершенно верно! Это предатель на теле России и как обычно член ЕД! Не пора ли разобраться как такие, с позволения сказать, члены существуют в этой партии! А этого недоноска, продавшегося всем диаспорам, надо гнать из политики и из страны, именно из-за вот таких тварей и называют это собрание госдурой!