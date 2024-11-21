"Леща получил, лэээ наказан": Затулин защищает мигрантов, а они продолжают террор в России

Фото: коллаж Царьграда Депутат Затулин выступил против законопроекта о запрете приёма в школы России детей иностранцев, не знающих русского языка, пока в стране продолжается "марафон" насилия и террора над русскими школьниками.
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