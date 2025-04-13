Ребенок попал в реанимацию с ожогами в Павловске

В Пушкинском районе Павловска госпитализирована малолетняя девочка с тяжелыми ожогами. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», сообщение о происшествии поступило в дежурную часть управления вечером 12 апреля из больницы.
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