Третья форма «Реала» в сезоне-2025/25 будет синей с трилистником adidas. Ее дизайн вдохновлен «Сантьяго Бернабеу» (Footy Headlines)

По данным Footy Headlines, резервная форма мадридцев в сезоне-2025/26 от adidas будет выполнена в синем оттенке, напоминающем цвет сидений на домашней арене клуба «Сантьяго Бернабеу», узор на ткани также будет напоминать контуры кресел.