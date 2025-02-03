Третья форма «Реала» в сезоне-2025/25 будет синей с трилистником adidas. Ее дизайн вдохновлен «Сантьяго Бернабеу» (Footy Headlines)

По данным Footy Headlines, резервная форма мадридцев в сезоне-2025/26 от adidas будет выполнена в синем оттенке, напоминающем цвет сидений на домашней арене клуба «Сантьяго Бернабеу», узор на ткани также будет напоминать контуры кресел.
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