Вертолёты против беспилотниками хуситов. Успешный опыт

За два года и два месяца, прошедших с начала специальной военной операции на Украине, можно с уверенностью сказать, что роль применения беспилотных средств для поражения противника на суше, на воде и в воздухе с обеих сторон возросла многократно.
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