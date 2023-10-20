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Карие глаза и рыжие волосы: фото, оттенки и разновидности данной палитры

Кареглазые девушки – личности невероятно яркие и притягательные. Казалось бы, большая половина населения нашей планеты может похвастаться данным цветом глаз, но и при этом каждый отдельный их обладатель – особенный и неповторимый.

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