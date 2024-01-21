Гороскоп на 22 января 2024 года от Павла Глобы: благоприятный период для дружеских отношений Даниил АрхаровПо прогнозам астролога Павла Глобы, 22 января обещает стать благоприятным периодом для дружеских отношений, а также поддерживать радостные моменты в общении с близкими.
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