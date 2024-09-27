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Китай

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Китай выступает против развертывания США ракет средней дальности на Филиппинах -- Минобороны КНР

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в четверг вновь заявил, что Китай решительно выступает против развертывания Соединенными Штатами ракет средней дальности на Филиппинах под предлогом военных учений.

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