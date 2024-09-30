ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Нужно ли платить пенсии тем, кто их не заработал?

Нужно ли платить пенсии тем, кто их не заработал?

Надо ли платить пенсии тем, кто их не заработал? Люди работают всю жизнь, чтобы позаботиться о достойной старости.

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Комментарии
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Майя Maja
Не всем быть гениями. Так что, социальная пенсию важна для государства РФ, которое себя позиционирует как &quot;демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления&quot; Так что статья пустая уже тем, что автор плохо понимает что такое понятия СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ГУМАНИЗМ. Тем более в таком контексте.
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6 час.
Майя Maja
В отдельных случаях, при нехватки баллов и стажа можно его докупить. Чаще всего сегодня и пользуют те, что имел доход без трудоустройства и отчислений в ПФ. Но там есть ограничения определенные. Весь положенный стаж ( минимальный 15 лет) дополнить-докупить нельзя.
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6 час.

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