Нужно ли платить пенсии тем, кто их не заработал?

Майя Maja

Не всем быть гениями. Так что, социальная пенсию важна для государства РФ, которое себя позиционирует как "демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления" Так что статья пустая уже тем, что автор плохо понимает что такое понятия СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ГУМАНИЗМ. Тем более в таком контексте.