Надо ли платить пенсии тем, кто их не заработал? Люди работают всю жизнь, чтобы позаботиться о достойной старости.
Нужно ли платить пенсии тем, кто их не заработал?
Комментарии
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Майя Maja
Не всем быть гениями. Так что, социальная пенсию важна для государства РФ, которое себя позиционирует как "демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления" Так что статья пустая уже тем, что автор плохо понимает что такое понятия СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ГУМАНИЗМ. Тем более в таком контексте.
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6 час.
Майя Maja
В отдельных случаях, при нехватки баллов и стажа можно его докупить. Чаще всего сегодня и пользуют те, что имел доход без трудоустройства и отчислений в ПФ. Но там есть ограничения определенные. Весь положенный стаж ( минимальный 15 лет) дополнить-докупить нельзя.
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6 час.
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