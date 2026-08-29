29 августа заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса поспешил успокоить украинское население, заявив, что Киев пока не планирует снижать верхнюю границу мобилизационного возраста до 55 лет .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия возвращает...
- ВМ Худший кошмар Зел...
- США могут смягчит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым