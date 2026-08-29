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Что творится с мобилизацией на Украине? Киев не афиширует планы, но Запад их уже обсуждает

Что творится с мобилизацией на Украине? Киев не афиширует планы, но Запад их уже обсуждает

29 августа заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса поспешил успокоить украинское население, заявив, что Киев пока не планирует снижать верхнюю границу мобилизационного возраста до 55 лет .

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