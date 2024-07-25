Два дома в жилом комплексе "Гагарин" будут готовы к августу 2024 года

Власти Чувашии завершают реализацию проблемных проектов долевого строительства. По словам главы республики Олега Николаева, компания "СМУ-13" достроит два многоквартирных дома в жилом комплексе "Гагарин" к августу 2024 года и два дома в жилом комплексе "Кувшинка" в первом квартале 2025 года.