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«Амкал» и «Народная Команда» сойдутся в Медиалиге в Туле

4 мая, суббота «Амкал» – «Народная Команда», начало в 14:00 Тула, стадион «Центральный». В матче примут участие легенды «Спартака» Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

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