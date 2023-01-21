Учеными обнаружена связь между болезнью Паркинсона и меланомой

Меланома является распространенной формой рака кожи и, по-видимому, связана с болезнью Паркинсона. Ученые проанализировали информацию из базы данных медицинских записей Рочестерского эпидемиологического проекта (Rochester Epidemiology Project) и сопоставила все подтвержденные неврологами случаи болезни Паркинсона в округе Олмстед, штат Миннесота, с января 1976 по декабрь 2013 года.