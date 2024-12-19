Сийярто обвинил Зеленского в антивенгерской кампании и заверил в его наказании

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, заявил, что Владимир Зеленский будет нести ответственность перед народом Украины, если не поддержит миротворческое предложение Венгрии о прекращении огня в период Рождества.