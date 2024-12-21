Взрослая дочь Петросяна подозревает Брухунову в обмане — нужен ДНК-тест

СМИ пишут об истинных причинах скандала в семье. Евгений Петросян © Pavel Kashaev/globallookpress.comНесколько лет назад Евгений Петросян перестал общаться со своей взрослой дочерью Викториной от брака с балериной Беллой Кригер.
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