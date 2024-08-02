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Опубликованы кадры последствий ракетной атаки ATACMS на Севастополь

Опубликованы кадры последствий ракетной атаки ATACMS на Севастополь

Губернатор Севастополя опубликовал видеокадры осколков американских ракет на улицах Севастополя.Севастополь минувшей ночью отразил массированную ракетную атаку ВСУ с применением американских баллистических ракет ATACMS и БПЛА.

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