Опубликованы кадры последствий ракетной атаки ATACMS на Севастополь

Губернатор Севастополя опубликовал видеокадры осколков американских ракет на улицах Севастополя.Севастополь минувшей ночью отразил массированную ракетную атаку ВСУ с применением американских баллистических ракет ATACMS и БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии