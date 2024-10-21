Развлечение ´Осень´.

Традиционно, в нашем в детском саду, прошли праздничные мероприятия, посвящённые времени года Осень. Для ребят это запоминающийся, радостное и яркое развлечение, которое помогает им закрепить представления об осени как времени года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии