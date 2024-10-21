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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Развлечение ´Осень´.

Развлечение ´Осень´.

Традиционно, в нашем в детском саду, прошли праздничные мероприятия, посвящённые времени года Осень. Для ребят это запоминающийся, радостное и яркое развлечение, которое помогает им закрепить представления об осени как времени года.

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