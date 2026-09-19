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СБУ задержала призывавшего к митингу в Киеве против Зеленского боевика ВСУ

СБУ задержала призывавшего к митингу в Киеве против Зеленского боевика ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала боевика из 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова, призывавшего людей выходить на митинг в Киеве против Владимира Зеленского 3 октября.

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