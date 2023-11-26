Представитель Зеленского в Раде раскритиковал Безуглую за слова о Залужном

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал депутата от «Слуги народа» Марьяну Безуглую после ее слов об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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