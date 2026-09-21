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Царьград

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Терешкова: ЛДПР в Новосибирской области набрала 10,42% на выборах в Госдуму

Терешкова: ЛДПР в Новосибирской области набрала 10,42% на выборах в Госдуму

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Новосибирской области Анна Терешкова объяснила результат партии на выборах в Госдуму отказом от ставки на протестный электорат — по предварительным данным облизбиркома, федеральный список ЛДПР в регионе набрал 10,42% голосов.

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