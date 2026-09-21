Терешкова: ЛДПР в Новосибирской области набрала 10,42% на выборах в Госдуму

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Новосибирской области Анна Терешкова объяснила результат партии на выборах в Госдуму отказом от ставки на протестный электорат — по предварительным данным облизбиркома, федеральный список ЛДПР в регионе набрал 10,42% голосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Запад придумал оч...
- Товаровед из Моги...
- Мошенники запугив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым