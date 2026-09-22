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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Италия сыграет в 1/4 финала Кубка Дэвиса с Южной Кореей, Испания – с Австрией, Великобритания – с Канадой

Прошла жеребьевка плей-офф Кубка Дэвиса, который пройдет в Болонье 24-29 ноября. В четвертьфинале Италия (1) встретится с Южной Кореей, Чехия (4) – с Канадой.

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