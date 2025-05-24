Мизулина попросила СК возбудить уголовное дело на критиковавшего ее вице-спикера Госдумы

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Краснодаре рассказала, что попросила Следственный комитет России (СК) возбудить уголовное дело на вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, который критиковал ее деятельность.