Мизулина попросила СК возбудить уголовное дело на критиковавшего ее вице-спикера Госдумы

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Краснодаре рассказала, что попросила Следственный комитет России (СК) возбудить уголовное дело на вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, который критиковал ее деятельность.
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