Причины, по которым может сквозить, даже если установлены пластиковые окна Ксения Кирпик В настоящее время пластиковые окна устанавливают почти в каждом доме, их популярность объясняется доступной ценой и защитой от непогоды.
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