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Постпред РФ при ЕС Чижов заявил, что Европа больше нуждается в «Северном потоке-2», чем Россия

Постпред РФ при ЕС Чижов заявил, что Европа больше нуждается в «Северном потоке-2», чем Россия

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что европейские потребители больше нуждаются в запуске газопровода «Северный поток-2», чем Москва.

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