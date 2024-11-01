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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для вестерн-шутера Blood West анонсировали сюжетное DLC с новыми врагами и оружием...

Для вестерн-шутера Blood West анонсировали сюжетное DLC с новыми врагами и оружием...

Для вестерн-шутера Blood West анонсировали сюжетное DLC с новыми врагами и оружием — первый трейлерКомпания-издатель New Blood Interactive и студия-разработчик Hyperstrange анонсировали дополнение Dead Man’s Promise для вестерн-шутера от первого лица Blood West, вышедшего в прошлом году и получившего в Steam очень положительные отзывы.

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