Для вестерн-шутера Blood West анонсировали сюжетное DLC с новыми врагами и оружием — первый трейлерКомпания-издатель New Blood Interactive и студия-разработчик Hyperstrange анонсировали дополнение Dead Man’s Promise для вестерн-шутера от первого лица Blood West, вышедшего в прошлом году и получившего в Steam очень положительные отзывы.