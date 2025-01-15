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На границе России и Финляндии: новые вызовы и изменения в 2025 году

На границе России и Финляндии: новые вызовы и изменения в 2025 году

На границе России и Финляндии: новые вызовы и изменения в 2025 году Юлия ЧелкановаНесмотря на слухи и обсуждения о возможном открытии границы между Россией и Финляндией, реалии 2025 года указывают на то, что этого не произойдет в ближайшем будущем.

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