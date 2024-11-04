Священники ЦВО поздравили военнослужащих войск «Центр» с Днем народного единства

Священники Центрального военного округа (ЦВО) поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» с Днем народного единства и Казанской иконы Божией Матери на красноармейском направлении в зоне проведения СВО.
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