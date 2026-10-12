От C-295 к A400M: Казахстан формирует новую систему военно-транспортной авиации

Публикация официальными каналами Airbus Defence and Space фотографии второго военно-транспортного самолёта A400M в казахстанской ливрее — важный сигнал для отечественной военной авиации.
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