БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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От C-295 к A400M: Казахстан формирует новую систему военно-транспортной авиации

От C-295 к A400M: Казахстан формирует новую систему военно-транспортной авиации

Публикация официальными каналами Airbus Defence and Space фотографии второго военно-транспортного самолёта A400M в казахстанской ливрее — важный сигнал для отечественной военной авиации.

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