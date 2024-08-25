❗️Что известно о задержании Дурова на данный момент: ▪️Посольство РФ во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова, несмотря на отсутствие обращения его представителей, сообщили ТАСС в МИД; ▪️Захарова написала в своем Telegram-канале, что решение Парижа задержать Дурова ставит вопрос о том, потребуют ли международные структуры его освобождения "или проглотят языки"; ▪️Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что посещать "движущиеся к тоталитаризму страны" людям, которые имеют влияние в международном информационном пространстве, небезопасно; ▪️Маск назвал задержание Дурова "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.
"Шаман" Павлу Дурову: Только в России вольно дышится!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
Обдерут как липку и вышвырнут
Ответить
7 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Жизнь ничему не учит
Ответить
6 час.
Алексей Горшков
Арест Дурова - просто показатель бесполезности и даже ВРЕДА "двоежопия"! Он хотя и не идиот, как Павленский - но то, что из России они "ушли" свободно, и повязаны именно в "демократической" Франции - ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ БЛИЗНЕЦОВ-БРАТЬЕВ !!!
Ответить
58 мин.
Свежие комментарии