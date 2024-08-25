Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Шаман" Павлу Дурову: Только в России вольно дышится!

"Шаман" Павлу Дурову: Только в России вольно дышится!

❗️Что известно о задержании Дурова на данный момент: ▪️Посольство РФ во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова, несмотря на отсутствие обращения его представителей, сообщили ТАСС в МИД; ▪️Захарова написала в своем Telegram-канале, что решение Парижа задержать Дурова ставит вопрос о том, потребуют ли международные структуры его освобождения "или проглотят языки"; ▪️Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что посещать "движущиеся к тоталитаризму страны" людям, которые имеют влияние в международном информационном пространстве, небезопасно; ▪️Маск назвал задержание Дурова "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Обдерут как липку и вышвырнут
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7 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Жизнь ничему не учит
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6 час.
Алексей Горшков
Арест Дурова - просто показатель бесполезности и даже ВРЕДА &quot;двоежопия&quot;! Он хотя и не идиот, как Павленский - но то, что из России они &quot;ушли&quot; свободно, и повязаны именно в &quot;демократической&quot; Франции - ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ БЛИЗНЕЦОВ-БРАТЬЕВ !!!
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58 мин.

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