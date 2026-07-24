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Аргументы и Факты

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Экономист Сумароков объяснил снижение ставки ЦБ поддержкой экономики

Экономист Сумароков объяснил снижение ставки ЦБ поддержкой экономики

Снижение ключевой ставки до 14% связано с замедлением инфляционного давления и необходимостью поддержать экономическую активность, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков.

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