Экономист Сумароков объяснил снижение ставки ЦБ поддержкой экономики

Снижение ключевой ставки до 14% связано с замедлением инфляционного давления и необходимостью поддержать экономическую активность, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков.
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