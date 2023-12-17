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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Коламбуса» Тарасов пропустил 5 шайб в первом матче в сезоне НХЛ

Россиянин отразил 24 броска из 29 в матче против «Нью-Джерси» (6:3). Примечательно, что для Тарасова эта игра стала первой в сезоне НХЛ.

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