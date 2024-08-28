Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Летчик Оборин лично сбил 13 самолетов нацистов в боях за Украину в ВОВ

Летчик Оборин лично сбил 13 самолетов нацистов в боях за Украину в ВОВ

Министерство обороны РФ запустило новый исторический проект «Забвению не подлежит истории урок», посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от фашизма.

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