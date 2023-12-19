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Данк Девина Дэвиса и аллей-уп на Ричарда Соломона – лучшие моменты игровой недели Лиги ВТБ

Данк Девина Дэвиса и аллей-уп на Ричарда Соломона – лучшие моменты игровой недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели. Первые места в Топ-10 заняли данк Девина Дэвиса («Астана») и аллей-уп на Ричарда Соломона («Парма»).

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