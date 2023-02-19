«Барселона» выиграла 16 из 18 последних матчей, поражений нет с октября. В Ла Лиге – 7 побед подряд

«Барселона» продолжает идти без поражений после проигрыша «Баварии» 26 октября. Команда Хави победила «Кадис» (2:0) в 22-м туре чемпионата Испании.
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