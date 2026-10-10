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15 people killed by Russian glide bombs in Zaporizhzhia, Ukraine

Five Russian glide bombs hit Zaporizhzhia, Ukraine, Saturday morning, killing at least 15 people, three of which were children.

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