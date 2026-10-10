15 people killed by Russian glide bombs in Zaporizhzhia, Ukraine

Five Russian glide bombs hit Zaporizhzhia, Ukraine, Saturday morning, killing at least 15 people, three of which were children.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым