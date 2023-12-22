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В Ростовской области запретили продавать пиротехнику на Новый год? Ответ властей

В Ростовской области запретили продавать пиротехнику на Новый год? Ответ властей

В регионе с 1 декабря действует запрет на её использование.В СМИ появилось сообщение о том, что в шести регионах России, в том числе в Ростовской области, которые граничат с зоной специальной военный операции, запретили продавать пиротехнику в новогодние праздники.

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