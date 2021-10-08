Мировое обозрение

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Калашников: смена спикера Верховной рады вряд ли скажется на ее контактах с Госдумой

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Избрание Руслана Стефанчука новым спикером Верховной рады Украины вряд ли изменит что-то в плане ее контактов с Госдумой.

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