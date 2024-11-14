«Зеленский, готовься!» Противница киевского режима Тулси Габбард может возглавить Нацразведку США

В заявлении переходной команды избранного президента США Дональда Трампа говорится, что республиканец объявил о решении выдвинуть бывшего члена Палаты представителей Конгресса (от штата Гавайи) Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки Соединенных Штатов.
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