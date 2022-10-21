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«Формула-1» работает над организацией новой гоночной серии для женщин (ESPN F1)

«Формула-1» работает над созданием гоночной серии для женщин. Новый чемпионат войдет в общую структуру гонок поддержки «Формулы-1» под эгидой ФИА.

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